Сторонники бывшего президента Киргизии передали властям захваченных накануне шестерых бойцов спецподразделения

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева передали властям захваченных накануне шестерых бойцов спецподразделения. Сегодня в Бишкеке должна состояться акция в поддержку бывшего главы государства. Торговые центры и банки в столице Киргизии уже закрыты. Напомню, накануне провалилась операция по задержанию Атамбаева. Силовики пытались штурмом взять его резиденцию. Они встретили вооруженное сопротивление.



В России наблюдают за ситуацией в Киргизии. Об этом рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Захарова подчеркнула, что Россия не может вмешиваться в дела другого государства. Напомню, бывший президент Алмазбек Атамбаев в июне приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным.