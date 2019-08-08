Жертвами взрыва на полигоне под Архангельском, по предварительным данным, стали два человека

Информация о пострадавших крайне противоречивая: по разным данным – от десяти до пятнадцати человек. Власти в Архангельской области подтверждают, что инцидент произошел в воинской части в поселке Нёнокса. Министерство обороны только что заявило, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Командование Северного флота исключает возможность реактивной утечки. Вредных выбросов в атмосферу не было.