Сотрудники СКР провели обыски у юристов ФБК

Сотрудники Следственного комитета России провели обыски у юристов Фонда борьбы с коррупцией Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, юрист ФБК Любовь Соболь.

«Сегодня рано утром сотрудники СКР буквально вломились с обысками к юристам ФБК Александру Помазуеву и Евгению Замятину, Вячеславу Гимади, которые оказывали помощь задержанным на акциях протеста», — рассказала она.

По словам Л.Соболь, к ним не допускали адвокатов. В настоящее же время Гимади и Помазуева увезли на допрос в Следственный комитет.

Обыски связаны с ранее возбужденным делом об отмывании денег в Фонде. «Все это является попыткой политического давления. ФБК продолжит свою работу, несмотря на эти обыски», — заключила Л.Соболь.

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании в Фонде борьбы с коррупцией 1 млрд рублей. По версии СК, с января 2016 по декабрь 2018 года «лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», и сотрудники ФБК получили крупную сумму в рублях и в валюте, которая «заведомо для них была приобретена преступным путем».

Эти деньги, утверждают в СК, они положили на несколько счетов в банке через банкоматы, а затем перевели на расчетные счета в ФБК. Из-за этого СК возбудил дело о совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем (пункт «б» части 4 статьи 174 УК).

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила в четверг, что счета Фонда борьбы с коррупцией заблокированы.