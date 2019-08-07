МВД Киргизии возбудило шесть уголовных дел после событий в селе Кой-Таш, где спецназ пытался взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Дела возбуждены, в частности, по статьям «убийство» и «захват в заложники». В МВД утверждают, что все сотрудники, участвовавшие в задержании Атамбаева, были без оружия.

Ситуация остается напряженной, — рассказал «Эху Москвы» местный журналист Рустам Халимов.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев созывает своих сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего главы государства.