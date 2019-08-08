Интернет-издание Baza обвинило службу безопасности «Роснефти» в слежке за своими журналистами

Там связывают это с расследованием о недвижимости главы компании Игоря Сечина.

В Baza считают, что неизвестные ежедневно изучают компьютеры сотрудников издания, а личные переписки уже потеряли такой статус. Так, по крайней мере, утверждается в редакционном заявлении, где журналисты ссылаются на свои собственные источники. По их сведениям, служба безопасности «Роснефти» занимается разработкой Baza и в ближайшее время должна представить отчет своему руководству. Кроме того, согласно заявлению, на телефонах журналистов поставлена прослушка, а аккумуляторы устройств стали садиться быстрее. Также журналисты жалуются на проблемы со связью и отключение VPN. В Baza эти действия связывают с расследованием, в котором утверждается, что глава «Роснефти» Игорь Сечин строит два новых дома в подмосковной Барвихе стоимостью 18 млрд рублей. Согласно же еще одной публикации издания, государственная нефтяная компания потратила почти 1,5 млн евро на покупку люксовой одежды. Все это в самой «Роснефти» отрицают.

Редакционное заявление журналистов Baza о разработке со стороны службы безопасности «Роснефти» в самой компании пока что не прокомментировали.