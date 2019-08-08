Силовики пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией по делу об отмывании денег

Ранее следственные действия прошли дома у нескольких сотрудников ФБК.

Обыски начались почти два часа назад. В этот момент в офисе находился только юрист Алексей Молокоедов. Об этом в своем Twitter написал юрист ФБК Александр Головач. Он сообщил, что его не пустили внутрь, и выписали повестку на допрос в СК. Он также написал, что силовики жестко задержали сотрудника одной из компаний бизнес-центра, который в тот момент просто проходил мимо офиса ФБК, разговаривая по телефону. До этого обыски устроили у сотрудников Фонда — Евгения Замятина, Вячеслава Гимади, Виталия Колесникова, а также Александра Помазуева. Его адвокат рассказала «Медиазоне», что юриста при задержании избили, ударили лицом об пол. Следственные действия связаны с уголовным делом о легализации порядка миллиарда рублей. В ФБК утверждают, что «отмыванием» хотят признать пожертвования, таким образом сделав невозможным финансирование фонда и региональных штабов Алексея Навального.

Счета Фонда борьбы с коррупцией заблокированы, сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.