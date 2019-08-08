В воинской части в Архангельской области в поселке Нёнокса, по предварительным данным, сдетонировали боеприпасы

Новый инцидент в воинской части, на этот раз – в Архангельской области в поселке Нёнокса. Оно находится на берегу Белого моря в 40 километрах от Северодвинска. По предварительным данным, сдетонировали боеприпасы. Начались взрывы и пожар. Источники в экстренных службах сообщают о двух погибших, разные источники сообщают о раненых от 10 до 15 человек. Собеседники ТАСС уточнили, что инцидент начался на военном судне. Сейчас там пожар. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил факт инцидента, по его словам, на место отправлена санитарная авиация.

Рядом с селом Нёнокса находится ракетный полигон, где проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.