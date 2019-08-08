В российский прокат сегодня выходит девятый по счету фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде»

Режиссер лично приехал в Москву, чтобы представить свою картину.

Закрытая премьера фильма «Однажды в… Голливуде» прошла в кинотеатре «Октябрь» — как сообщает канал «Москва 24», у здания накануне собрались сотни поклонников Тарантино в надежде его увидеть. Сам режиссер рассказал, что был впечатлен устроенным в Москве приемом, а также отметил, что фильм основан на его личных воспоминаниях о Голливуде середины XX века. Картина рассказывает о судьбе актера Рика Далтона, который вместе со своим дублером Клиффом Бутом пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. В сюжете присутствует банда Чарльза Мэнсона, убившая жену Романа Полански Шэрон Тейт. Главные роли в фильме Тарантино исполнили Леонардо ди Каприо и Брэд Питт – они впервые появились вместе на одном экране. Сам режиссер в Москве прогулялся по Красной площади и Кремлю – экскурсию ему лично устроил министр культуры Владимир Мединский, который также подарил сборник стихов Бориса Пастернака.

В мировом прокате фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» стал для него рекордным по кассовым сборам —