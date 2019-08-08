Совсем немного осталось до старта последнего в нынешнем году турнира из Серии Большого Шлема

Российские теннисисты в хорошей форме подходят к ЮС Опен.

Генеральной репетицией перед открытым чемпионатом США который год становятся соревнования в соседней Канаде. На турнире в Монреале оба российских участника пробились в третий круг.

Карен Хачанов , занимающий восьмое место в рейтинге ATP, обыграл в трех сетах опытного швейцарца Стэна Вавринку

И сыграет сегодня за выход в четвертьфинал «Мастерса» с хозяином кортов Феликсом Оже-Альяссимом.

Другой наш участник канадского Мастерса – Даниил Медведев – легко расправился с британцем Кайлом Эдмундом. Следующий соперник россиянина – Кристиан Гарин из Чили.

Впрочем, продолжают борьбу в Монреале и другие фавориты – австриец Доменик Тим, Александр Зверев из Германии и прошлогодний победитель турнира – Рафаэль Надаль.

На параллельно проходящем женском турнире в Торонто в третий круг пробились Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова.