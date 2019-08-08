Пытки в следственном изоляторе Кресты объяснили бытовым конфликтом, который возник из-за пачки сигарет

Об этом рассказали во ФСИН. Впрочем, руководство ведомства намерено изучить все факты.

Специальная комиссия службы исполнения наказаний проверит всё, что происходило в попавшем на видео помещении. Сотрудники просмотрят записи за последние два-три месяца. Об этом РБК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Пока версию о существовании в изоляторе так называемых «пресс-хат» – камер для пыток заключённых – в ведомстве не подтверждают. По словам Максименко, в камере произошла драка между арестантами. Она якобы возникла из-за пропавшей пачки сигарет. Сотрудников ФСИН в этот момент там не было.

Напомним, видео избиения лежащего на койке арестанта было опубликовано порталом Gulagu.net. Правозащитники уточнили, что в изоляторе существуют три камеры, в которых заключённые с ведома администрации истязают других узников. За это сотрудники якобы делают им поблажки. Максименко пояснил, что сейчас ФСИН проверяет причастность работников СИЗО к появлению в камере телефона и гражданской одежды.

Уже на первый взгляд сотрудники центрального аппарата ФСИН обнаружили множество нарушений, подчеркнул Максименко. В частности, людей переводили из камеры в камеру, подсаживали несудимых к судимым и при этом не вели никакого учета. Сейчас проверка продолжается.