Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией, — сообщил в Твиттере юрист фонда Александр Головач. Утром обыски были у сотрудников Фонда Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади.

По данным правозащитного проекта «Апология протеста», обыски проводятся в рамках дела о легализации денежных средств. Утверждается, что Замятина пригласили на допрос в СК в качестве свидетеля.