Участник протестной акции 27 июля Сергей Фомин стал первым подозреваемым в организации массовых беспорядков

Он ранее находился в розыске, но сегодня ночью сам явился в полицию.

Следственный комитет направит в суд ходатайство об аресте Сергея Фомина, который, как говорится в сообщении на сайте ведомства, ранее был доставлен в СК. О том, что активист сам явился в отделение полиции, не упоминается. В сообщении сказано, что Фомин направлял действия других участников митинга, являясь одним из организаторов массовых беспорядков. Он будет первым, кому предъявят соответствующее обвинение. Ранее активиста объявили в розыск, но сегодня ночью он сам явился в полицию. По словам Фомина, их приводит издание «Медиазона», он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что он скрывался и его «поймали» — активист не совершал ничего незаконного и уверен в своей правоте. Фомин рассказал, что вернулся в Москву после отдыха, как только узнал о том, что его объявили в розыск. Ранее в опубликованном в Facebook посте активист подчеркивал, что не был «координатором» протеста. По словам Фомина, он по своей инициативе увел из одного из переулков участников акций, в ходе шествия никаких беспорядков не было.

Уголовное дело о массовых беспорядках было возбуждено после акции

оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На этом митинге задержали около 1400 человек.