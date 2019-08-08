В Конгрессе обяжут экс-советника Белого Дома дать показания о возможных попытках Трампа воспрепятствовать правосудию

Юридический комитет Палаты представителей американского Конгресса через суд хочет обязать бывшего советника Белого Дома Дона МакГана дать показания о возможных попытках президента Трампа воспрепятствовать правосудию и помешать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

По мнению конгрессменов, показания МакГана очень важны при принятии решения о процедуре импичмента действующего президента, — сообщает The New York Times.

Ранее Трамп запретил МакГану отвечать на просьбу комитета явиться на слушания.