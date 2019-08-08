Граждане России будут получать финские визы без затруднений, — пообещала генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Ламилла. Она подчеркнула, что ввести общие требования к получению Шенгенских виз от Финляндии рекомендовала Еврокомиссия. Генеральное консульство отложило выполнение этих рекомендаций до сентября, чтобы не создавать неудобств путешественникам в летний период, — подчеркнула дипломат.