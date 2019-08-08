Следователи изъяли у сотрудника ФБК Вячеслава Гимади комьютерную технику и книги в ходе обыска
Следователи изъяли у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади комьютерную технику и книги в ходе обыска по делу о легализации денежных средств, — рассказал ТАСС адвокат Владимир Воронин.
Он подчеркнул, что никаких обвинений Гимади не предъявлено. У него нет никакого процессуального статуса. .
Как сообщили в ФБК, сегодня утром также проведены обыски у Александра Помазуева и Евгения Замятина.