Следователи изъяли у сотрудника ФБК Вячеслава Гимади комьютерную технику и книги в ходе обыска

Следователи изъяли у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади комьютерную технику и книги в ходе обыска по делу о легализации денежных средств, — рассказал ТАСС адвокат Владимир Воронин.

Он подчеркнул, что никаких обвинений Гимади не предъявлено. У него нет никакого процессуального статуса. .

Как сообщили в ФБК, сегодня утром также проведены обыски у Александра Помазуева и Евгения Замятина.