Захарова: Послу США в РФ Хантсману не удалось реализовать потенциал отношений между странами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что послу США в РФ Джону Хантсману, который подал заявление об отставке, не удалось реализовать потенциал отношений между странами. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы оцениваем его как профессионала, но, к сожалению, реализовать потенциал, заложенный в двусторонних отношениях, в условиях того, что мы сейчас наблюдаем в США, просто не представлялось возможным. Так и случилось», — заявила М.Захарова.

6 августа стало известно, что Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке. Ожидается, что он покинет пост главы дипмиссии 3 октября.