Бывший президент Киргизии намерен провести в Бишкеке бессрочный митинг

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого вчера пытались задержать с помощью спецназа, намерен провести в Бишкеке бессрочный митинг. Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками, — передает КН-Ньюз.

Главное требование – отставка действующего президента, правительства и парламента.

Генпрокуратура обвиняет экс-президента в нескольких преступлениях, в том числе в коррупции. Атамбаева решили неприкосновенности. Вчера, во время штурма, пострадали 52 человека. Один спецназовец погиб.

Сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых бойцов спецназа, позже экс-президент пообещал их отпустить. Атамбаев признался также, что стрелял во время штурма. Он утверждает, что старался не задеть спецназовцев.