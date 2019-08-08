Тележурналист из Новосибирска, критиковавший федеральные власти из-за пожаров, объявил об увольнении

По словам Николая Сальникова, он решился на такой шаг из-за опасений доставить проблемы коллегам.

Об увольнении с телеканала новосибирского правительства ОТС Николай Сальников написал на своей странице «ВКонтакте». Журналист поблагодарил коллег, работавших с ним на протяжении пяти лет, и заверил, что принял решение об уходе без всякого давления со стороны руководства. Причиной такого решения Сальников назвал «напряжение в воздухе»: он убежден, что его дальнейшая работа на ОТС может принести проблемы коллегам. В заключении телеведущий подчеркнул, что уходит с работы «с чистой совестью» и «серьезными планами».

В конце июля журналист опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» реплику о горящей сибирской тайге. Сальников раскритиковал чиновников, которые отказывались тушить пожар по экономическим причинам.



На данный момент обращение Сальникова набрало в «Фейсбуке» почти 50 тысяч просмотров. Также оно было размещено в YouTube, где стало еще популярнее.

Между тем, площадь пожаров не уменьшается – в Сибири по-прежнему горят миллионы гектаров.