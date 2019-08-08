Сегодня утром к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками

Оперативные мероприятия проводились дома у Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. Это связано с уголовным делом о легализации денежных средств, — сообщает издание «Медуза».

Ранее стало известно об уголовном деле против ФБК. Как пояснили в Следственном комитете, речь идет о легализации денежных средств в размере одного миллиарда рублей.

Алексей Навальный сейчас отбывает административный арест и пока не может ответить на обвинения. Его соратник, Леонид Волков, предположил, что власти хотят объявить нелегальными пожертвования ФБК.