СК допрашивает Сергея Фомина, который был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет допрашивает Сергея Фомина, который был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседников агентства, Фомин отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью конституции.

Напомним, — сегодня ночью Фомин явился в полицию. Он заявил, что не намерен признавать свою вину, так как ничего противоправного не совершал.