Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила «Deutsche Welle» в агитации и призывах к выходу на несанкционированные акции. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы получили от «Deutsche Welle» письмо о том, что их корреспондента задержали в ходе акции в Москве 27 июля. Обычно мы эти письма не просто отправляем, а связываемся с коллегами из МВД и каждый случай конкретно выясняем. Но здесь мы даже не стали ничего отправлять, потому что «Deutsche Welle» через свои журналистские ресурсы русскоязычной службы просто занималась настоящей агитацией», — заявила М.Захарова.

Она уточнила, что располагает соответствующими доказательствами. «Как можно это отрицать, если на сайте русскоязычной службы «Deutsche Welle» появляются сообщения: «Москва, выходи». Куда должна выйти Москва? Конечно, речь шла о том, что люди должны выйти на эти акции. Это твит их был, у меня есть скриншоты, мы все это им отправили», — отметила М.Захарова.

Она добавила, что «если редакция считает возможным таким способом заниматься агитацией, зачем удивляться, что ее сотрудников расценивают не как журналистов, а как участников акции». М.Захарова подчеркнула, что участниками акций МИД РФ не занимается.

Она также сообщила, что к ним поступило аналогичное письмо от «Рейтер», с которым они сейчас разбираются.