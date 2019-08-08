Суд рассмотрит дело журналистки Милашиной, которая участвовала в пикете в память убитой правозащитницы Эстимировой

Тверской районный суд сегодня рассмотрит дело журналистки Елены Милашиной, которая участвовала в пикете в память убитой правозащитницы Натальи Эстимировой на Красной площади.

Выдвинутые обвинения абсурдны и противоречат Конституции, – сказала Милашина «Эху Москвы».

В пикете участвовали три человека. Александра Черкасова уже оштрафовали на 10 тысяч, а Светлану Ганнушкину на 150 тысяч рублей.