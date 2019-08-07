Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала события в Киргизии внутренним делом страны. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наше посольство в Киргизии уже прокомментировало ситуацию. Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендации для россиян — избегать мест с большим скоплением людей», — сказала М.Захарова.

Она добавила, что чуть позже МИД даст «более глубокую оценку этим событиям».