Футболисты Краснодара стартовали в Лиге Чемпионов с поражения

Российский клуб уступил дома с минимальным счетом португальскому Порту.

Дебют Краснодара в Лиге Чемпионов получился неоднозначным. Вице-Чемпион Португалии уже с первых минут завладел преимуществом. Мяч у российской команды практически не держался – обновленной средней линии быков явно не хватало вщаимопонимания. А вот футболисты Порту еще до перерыва имели несколько неплохих моментов.

Во втором тайме хозяева прибавили. А с выходом на острие атаки Ари и вовсе перехватили инициативу. Кабелла после отменной комбинации не смог переиграть вратаря соперника. А в самой концовке Краснодар пропустил. Удар со штрафного Оливейры не смог отразить ни голкипер Сафонов, ни бросившийся ему на выручку Спаич. 1-0 в пользу португальцев.

Ответный матч соперников пройдет в Порту 13 августа.