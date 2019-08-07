ФАС возбудила дело против компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для IОS

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для IОS. Ведомство обаружило признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. На Apple пожаловалась Лаборатория Касперского. Рассмотрение дела назначено на 13-е сентября. — сообщает агентство «Прайм».

В США пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни. Как сообщает агентство Bloomberg, подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Сири.

Передачу части запросов для расшифровки и улучшения качества работы голосовых помощников практикуют все компании, работающие на этом рынке, — сказал в эфире «Эха Москвы» директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов. По словам Бакунова, пользователи хотят получить от Apple денежные компенсации.