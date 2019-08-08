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10:01, 08 августа 2019

Рабочая группа Центризбиркома сегодня продолжит рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов

Рабочая группа Центризбиркома сегодня продолжит рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Среди тех, чьи апелляции намерены изучить члены группы – жалоба главы муниципалитета Красносельского района Ильи Яшина. Он находится под административным арестом из-за акции 27 июля. При этом оппозиционный политик должен выйти на свободу уже сегодня – но вечером, поэтому, как предполагается, на заседание рабочей группы ЦИКа он не успеет. Накануне комиссия окончательно отказала в регистрации другим независимым кандидатам: Дмитрию Гудкову, Елене Русаковой и Любови Соболь. Причиной там назвали недостаточное количество достоверных подписей. При этом им не хватило менее 300 подписей, хотя собрать нужно было свыше 5 тысяч. Представители Гудкова и Соболь назвали это решение незаконным и вновь пожаловались на работу почерковедов и экспертов, проверявших подписи по базам МВД.

Всего в регистрации по разным причинам отказали 57 кандидатам. Часть из них объявляла об акциях протеста в центре Москвы – в частности, 14 и 27 июля, а также 3 августа. Их столичные власти считали не согласованными. Дважды полиция задерживала свыше тысячи человек.



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