Экс-президент Киргизии созывает сторонников на митинг в  Бишкеке с требованием отставки действующего главы государства

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев созывает своих сторонников на митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего главы государства. Вчера спецназ пытался взять штурмом резиденцию Атамбаева, но потерпел неудачу.

Бывший президент Киргизии выступил перед журналистами, прокомментировав неудачную попытку собственного задержания. Спецназовцы попытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Сторонники политика открыли огонь, причем сам экс-президент признался, что также стрелял по силовикам. В результате столкновения ранения получили 52 человека. Один спецназовец погиб, еще несколько бойцов были взяты в заложники соратниками Атамбаева. Политик пообещал отпустить пленных. Кроме того, он анонсировал митинг в Бишкеке, который состоится сегодня днем. Комитет нацбезопасности Киргизии уже пообещал пресечь «провокационные действия» и призвал граждан отказаться от участия в акции. Кроме того, власти страны утверждают, что в ходе штурма сторонники Атамбаева использовали в качестве живого щита женщин и детей.

Экс-президента Киргизии подозревают в ряде преступлений. Он лишен неприкосновенности. Сам Атамбаев не раз заявлял, что все обвинения носят политический характер.

Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело этой страны, — заявила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что не располагает информацией об обращении со стороны Атамбаева о возможном приезде в Россию.