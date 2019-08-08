Семилетней девочке из Ингушетии, которую избивала родственница, ампутировали руку

Решение было принято ан консилиуме с участием руководителя НИИ Неотложной детской хирурги и травматологии Леонида Рошаля. Операция проводилась именно там.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту издевательств над ребенком. Арестована тетя девочки, которая уже была судима за аналогичное преступление. Следствие установило, что девочка жила в этой семье последние полгода, сообщалось, что муж подозреваемой работает в полиции.