Петербургский визовый центр Финляндии буквально трещит по швам

Жители северной столицы пытаются успеть подать документы до ужесточения правил их приёма.

Очередь на подачу документов растянулась на четыре часа. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. Они стали главными ньюсмейкерами из визового центра за последнюю неделю. Так именно горожане сообщили новость, что на днях администрация центра сделала специальную очередь для посетителей с детьми. Они признаются — такого ажиотажа здесь не было никогда. Всему виной объявление, которое сделали власти Финляндии ещё первого августа. Теперь, чтобы получить шенгенскую визу именно через эту страну, нужно будет приложить больше документов. Так петербуржцам придётся подтверждать свою финансовую состоятельность выпиской из банка, а также описывать маршрут первой поездки. Желательно подтвердить его бронью гостиниц или билетами на любой из видов транспорта. До этого для жителей Северо-запада действовали упрощенные правила получения финской визы: требовались только анкета, страховка и оплата госпошлины. Обновленные правила получения заветной отметки в загранпаспорте вступят в силу с первого сентября.

Петербургское консульство Финляндии в четверг проведёт пресс-конференцию, в ходе которой подробно объяснит все будущие нововведения.