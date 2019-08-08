Бывший президент Киргизии объявил о планах проведения митинга у здания парламента и администрации президента в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил о планах проведения митинга у здания парламента и администрации президента в Бишкеке.

Алмазбек Атамбаев лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений, в частности, в коррупции. Вчера вечером спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Койташ в 20 километрах от столицы.

Сторонники Атамбаева помешали аресту. В ходе столкновений пострадали 52 человека. Один спецназовец погиб.

Тем временем, спецслужбы Киргизии предупредили граждан об ответственности за провокационные призывы.

В российском посольстве ситуацию вокруг бывшего президента Атамбаева назвали внутренним делом Киргизии. В посольстве считают, что россиянам в этой стране ничто не угрожает.