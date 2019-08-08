У трех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией проходят обыски

По некоторым данным, это связанно с делом об отмывании денег, которое ранее возбудил Следственный комитет.

Речь идет о начальнике юридического отдела ФБК Вячеславе Гимади, а также юристах Александре Помазуеве и Евгении Замятине. Об этом сообщает правозащитный проект Апология протеста. В частности, Замятин, как отмечается, не открывал дверь силовикам, ожидая приезда своего адвоката Федора Сироша. Следователь, в свою очередь, по данным проекта, пообещал защитнику не выламывать дверь, несмотря на соответствующую команду. Помазуев, в свою очередь, успел сообщить, что обыск у него закончился, однако после этого он перестал выходить на связь. Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, тем временем, в своем твиттере предположил, что обыски связаны с передачей «дела ФБК» в главное следственное управление СК. Ранее он предполагал, что власти хотят объявить пожертвования фонду нелегальными.

В СК утверждают, что сотрудники ФБК получили от третьих лиц сумму в рублях и иностранной валюте, полученную преступным путем. Речь идет, по данным ведомства, о легализации 1 млрд рублей. Основатель фонда Алексей Навальный отбывает административный арест и на обвинения пока не ответил.