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09:00, 08 августа 2019

Петицию «Новой газеты» с требованием прекратить дело о массовых беспорядках подписало более 70 тысяч человек

Открытое письмо адресовано главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Менее чем за три дня десятки тысяч человек подписали петицию, главное требование которой – остановить «политический террор, развязанный против народа правоохранительными органами». В первую очередь речь идет об уголовном деле о массовых беспорядках, которое возбудили после акции 27 июля. На ней задержали 1400 человек. Журналисты «Новой газеты» подчеркивают, что согласно закону, массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы. Однако ничего подобного на мирной акции 27 июля не было. «Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла», — настаивают авторы петиции. Они уверены, что это уголовное дело используется для «запугивания» граждан страны и «фактического запрета реализации их избирательных прав».

Обвинение в участие в массовых беспорядках предъявлено 10 людям, 9 из них отправили в СИЗО до конца сентября. Еще один находится в розыске



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