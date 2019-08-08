Сергей Фомин, которого следственный комитет объявил в розыск по делу о массовых беспорядках, сам пришел в полицию, — сообщает корреспондент Медиазоны.

Фомин заявил, что не собирается признавать вину, так как не совершал ничего противозаконного и уверен в своей правоте. 36-летинй Фомин был волонтером в штабе Любови Соболь. Он собирал подписи за ее выдвижение кандидатом в Мосгордуму.

Перед задержанием Фомин выступил с обращением к другим участникам протестов, оппозиционным политикам и гражданам России. Он просит не забывать об арестованных по делу о массовых беспорядках и добиваться их освобождения.