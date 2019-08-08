Посольство России в Киргизии работает в обычном режиме

В стране нет угрозы безопасности для россиян, — заявили РИА в дипмиссии.

Напомним, — вчера спецназ пытался задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В результате штурма резиденции пострадали 52 человека, один спецназовец погиб.

Попытку задержания Атамбаева власти объявили тем, что он трижды не явился на допрос по уголовному делу.

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерены собраться на митинг в Бишкеке и потребовать отставки нынешнего главы государства Суоронбая Жеенбекова.

Тем временем, Жеенбеков собрал Совет безопасности в связи с последними событиями – он считает, что Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав сопротивление спецназовцам.