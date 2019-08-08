Министр культуры Мединский назвал американского режиссера Тарантино лучшим членом экскурсионной группы по Кремлю

Министр культуры Владимир Мединский назвал американского режиссера Квентино Тарантино лучшим членом экскурсионной группы по Кремлю: «Он очень эмоциональный, интересовался русской историей и совершенно потрясен Москвой», — заявил Мединский РИА. Напомним, — он сопровождал режиссера на прогулке.

Тарантино приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм «Однажды в Голливуде» – он выходит в российский прокат сегодня.