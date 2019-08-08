Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, — сообщает агентство Bloomberg. Выяснилось, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Сири.

Иск носит групповой характер, к нему могут присоединиться все, у кого есть устройство с Сири в 2011 года.

Истцы требуют компенсации от Apple. Рассмотрением жалобы займется суд округа Северная Калифорния.