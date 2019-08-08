В Киргизии против защитников Атамбаева возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и захвате заложников

В Киргизии против защитников бывшего президента Атамбаева возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве и захвате заложников.

Вчера спецназ пытался арестовать Атамбаева. В результате столкновений погиб один человек и 48 пострадали. Сам Атамбаев утверждает, что во время штурма его резиденции спецназ применял боевое оружие. Он призвал силовиков «не стрелять в собственный народ». При этом МВД Киргизии факт применения огнестрельного оружия отрицает.

Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию Киргизии, оказав вооруженное сопротивление спецназу, — заявил нынешний президент Жеенбеков. Он подчеркнул, что необходимы безотлагательные меры для сохранения мира в Киргизии.