Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках, добровольно сдался властям, — передает корреспондент Медиазоны. По словам Фомина, он не совершал ничего незаконного и уверен в своей правоте, поэтому решил сам прийти в Следственный комитет. Он объяснил, что не скрывался, а был на отдыхе и сразу вернулся в Москву, как только узнал, что объявлен в розыск.

Кстати, Фомин смог сдаться только с третьей попытки — он пришел около половины второго в управление СК по Москве, но там не открыли. Сначала им не заинтересовались и в полиции. В итоге активист сам пришел в ОВД Замоскворечье, где его допросили и задержали.