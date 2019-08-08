Верховный суд сегодня рассмотрит жалобы осуждённых пожизненно участников банды, нападавшей на водителей в Подмосковье

Защита фигурантов дела так называемой «банды ГТА» попросит суд смягчить им меру пресечения. Четверых из них год назад Мособлсуд отправил за решётку до конца жизни, ещё один фигурант получил 20 лет колонии. Уроженцев республик Средней Азии признали виновными в серии нападений и убийств водителей на федеральной трассе Дон. Мосгорсуд приговор оставил в силе. Банда, которую возглавлял уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов, получила название ГТА из-за характера преступлений: нападения участники группировки совершали на федеральной трассе «Дон». Бандиты разбрасывали на дороге шипы, а когда машины останавливались, расстреливали водителей и пассажиров и грабили их. Преступления совершали несколько лет, начиная с 2012го. Пару лет назад обвиняемые перед одним из заседаний суда захватили оружие конвоя и устроили перестрелку, ранив двух полицейских и служащего Росгвардии. Трое членов банды тогда были убиты.

Один из осуждённых Хазратхон Додохонов помимо пожизненного заключения получил ещё 20 лет за перестрелку в суде и попытку побега.