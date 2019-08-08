В Киргизии сторонники бывшего президента стягиваются к его дому со всей страны после попытки штурма

Сейчас возле резиденции Алмазбека Атамбаева находится от 2 до 4 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Бывшего президента Киргизии не смог задержать спецназ. При штурме резиденции Алмазбека Атамбаева один спецназовец был убит, шестеро фактически взяты в заложники, передает ТАСС. Еще 40 человек пострадали с обеих сторон. Как сообщает РИА со ссылкой на Минздрав республики, начальник регионального главка МВД при штурме получил тяжелые черепно-мозговые травмы и впал в кому.

Ранее Алмазбек Атамбаев, которого подозревают в коррупции, сказал, что готов отсреливаться.

Сторонники Атамбаева сообщили ночью, что силовики покинули село, где находится дом бывшего лидера страны..