Мэрия Москвы согласилась увеличить число рамок для прохода на митинг 10 августа

Мэрия Москвы согласилась увеличить число рамок для прохода на митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму на проспекте Сахарова 10 августа. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей

акции, муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович. Шендерович добавил, что список организаторов пока обсуждается. Скорее всего, на нем выступят незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Александр Соловьев,

а также другие кандидаты, в настоящий момент находящиеся под арестом, которые будут освобождены на момент митинга.