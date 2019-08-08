Один из фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Сергей Фомин добровольно сдался властям

В начале недели Следственный комитет официально сообщил, что волонтер штаба Любови Соболь объявлен в розыск.

Активист сам решил прийти в полицию, чтобы у силовиков не было возможности сказать, что он скрывался и был пойман, передает слова Фомина интернет-издание «Медиазона». При этом он не признает свою вину по делу о беспорядках и настаивает, что ничего незаконного он не совершал и уверен в своей правоте. Фомин, по его словам, последние дни после обыска провел на отдыхе. Активист, как отмечается, сначала пришел в столичное управление СК, но ему не открыли, затем пытался позвонить на горячую линию центрального управления, но ему не смогли ответить о порядке сдачи властям. Затем, передает интернет-издание, Фомин позвонил полицию и пришел в ОВД Замоскворечье вместе с матерью – там его допросили и задержади. Волонтер штаба Любови Соболь фигурирует и в деле родителей, которых прокуратура хочет лишить родительских прав из-за участия в акции 27 июля вместе с годовалым ребенком. В релизе отмечалось, что Фомин взял на руки чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти мимо оцепления. Впрочем, отец мальчика Дмитрий Проказов сказал, что Фомин приходится его жене двоюродным братом, и они все вместе хотели покинуть акцию протеста.

Ранее по делу о беспорядках из-за акции 27 июля были арестованы 9 человек.