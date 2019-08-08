Власти запретили выступление музыкантов на митинге 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в МГД

По словам организаторов, в противном случае мэрия грозит отозвать согласование акции. Речь идет о запрете выступления рэперу Face, а также группам «Кровосток» и IC3PEAK.

Один из организаторов митинга, участник Pussy Riot Петр Верзилов в эфире «Эха Москвы» назвал позицию мэрии незаконной и отметил, что пока речи об отмене выступлений музыкантов не идет.

Верзилов отметил, что организаторы рассчитывают, что в митинге примут участие несколько десятков тысяч человек.