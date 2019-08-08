Люблинский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение дела «Нового величия»

Его фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества с целью свержения конституционного строя.

В ходе сегодняшнего заседания, как ожидается, будет продолжен допрос свидетеля обвинения Рустама Рустамова. Он один из двух фигурантов дела «Нового величия», заключивших сделку со следствием: молодой человек уже получил 2 года условно. Рустамов утверждает, что участники «Нового величия» учились стрелять и кидать коктейли Молотова, а в качестве мишеней представляли силовиков. Впрочем, защита и гособвинение увидели противоречие в его показаниях: согласно более ранним протоколам, Рустамов до сделки со следствием ничего не знал о «Новом величии», а мишени символизировали зайцев, а не силовиков. Ранее другой фигурант дела Павел Ребровский, изначально также признавший свою вину и получивший 2,5 года колонии, сказал, что сделал это под давлением. По словам Ребровского, протоколы допроса были выдуманы следователем, угрожавшим применить статью о терроризме.

Защита настаивает, что дело «Нового величия» является провокацией информатора силовиков Руслана Д.. По словам адвокатов, он сам создал устав организации и пытался склонять обвиняемых к экстремистским действиям.