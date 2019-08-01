В Киргизии провалился штурм дома бывшего президента страны

Сторонники Алмазбека Атамбаева убили одного спецназовца, еще шестерых взяли в заложники, передает ТАСС. По его сведениям, в результате операции накануне вечером пострадали с обеих более 40 человек. Атамбаева подозревают в коррупции. Его хотели задержать из-за нежелания консолидироваться с действующим лидером страны, сказал Эху первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство по статьям «массовые беспорядки», «убийство», «захват заложников».