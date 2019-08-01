Z Архив новостей новости
5 3 6 1239
Эксклюзив Эха 06:01, 08 августа 2019

В Киргизии провалился штурм дома бывшего президента страны

Сторонники Алмазбека Атамбаева убили одного спецназовца, еще шестерых взяли в заложники, передает ТАСС. По его сведениям, в результате операции накануне вечером пострадали с обеих более 40 человек. Атамбаева подозревают в коррупции. Его хотели задержать из-за нежелания консолидироваться с действующим лидером страны, сказал Эху первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство по статьям «массовые беспорядки», «убийство», «захват заложников».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 440 6 79657 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 218 6 38826 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости

5 234 6 20170 02.08
#слушать 01:45:29 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Зачем тогда предлагать Греции помощь в тушении пожаров? Почему для того, чтобы начали спасать свои же природные богатства, задыхающихся людей, горящих животных и птиц нам приходится просить друг друга в соц-сетях подписывать петиции и распространять информацию?!..

5 117 6 38745 01.08
Kпожары, лес, природа, экология, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Зоя Светова: Это похоже на гражданскую войну Человек, который совершил насилие по отношению к своему соотечественнику, гражданину своей же страны, который на него же не нападал, – это же ужасная травма. Как потом эту травму лечить – алкоголем, наркотиками?..

5 123 6 35595 01.08
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 202 6 21857 05.08
Блоги

Зоя Светова журналист

3 августа 1982 года этой свободы у нас не было Я пишу все это не просто, чтобы вспомнить в очередной раз ту страшную ночь, а чтобы поддержать тех, к кому в эти горькие дни приходят с обысками по ночам, ранним утром, уводят их близких…

5 183 6 20180 04.08
Kобыски, свобода, оппозиция, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не дождетесь Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире…

5 61 6 12384 01.08
Kчечня, общество, терроризм, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы были завтра?
5 75 6 8684 07.08
Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 146 6 19021 04.08
Kрф, ссср, власть, общество, события
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Где вы все? У вас ваше ФСБ заводит на человека, девушку, журналиста, совершенно жуткую статью. С арестом и сроком пятнадцать лет, если она вернется на свою Родину. Которая оккупирована вашей страной. Не хотите акцию провести «Я/Мы Гульсум Халилова?»...

5 82 6 10899 07.08
Kкрым, фсб, суды, события
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 38 6 7480 01.08
Kполитика, протесты, общество, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Иван Давыдов: Почему россияне любят советскую власть больше нынешней? Высокие оценки СССР — попытка граждан описать качества, которые хотели бы сегодня увидеть во власти. Сейчас власть считают «криминальной» и «чужой»...

5 38 6 6229 07.08
Kссср, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 248 6 43920 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 68 6 12515 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…

5 114 6 20934 04.08
Kсша, происшествия, фото, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Эрдоган заявил, что Турция никогда не признавала и не признает Крым российским Турецкий лидер сказал это после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре

5 9 6 1971
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Они ввели план «Крепость», и они действительно считают себя осажденной крепостью. И понятно, как им не хочется рассказывать, что ее осаждает кто-то из-за рубежа и какие-то враги. Вот проблема в том, что ее осаждает народ…

5 107 6 114951 03.08
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Кто вам милее: Брежнев или Путин?
5 202 6 21833 05.08
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 328 6 415567 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Блоги

+ Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Массовая драка со стрельбой на юге Москвы Происходящее попало на камеры видеонаблюдения…

5 116 6 123797 07.08
8читать ;смотреть
Kмосква, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7995564
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4147659

Сегодня в эфире