Против компании Apple подали в суд за нарушение неприкосновенности личной жизни

Ранее стало известно, что команды, которые пользователи дают голосовому помощнику «Сири», прослушивают по заказу корпорации. Утверждается, что это делают для улучшения программы. Однако, как пишет британская «Гардиан», при этом слышны личные разговоры. Как передает агентство «Блумберг», групповой иск подан в суд округа Северная Калифорния. Истцы требуют от Apple стереть все записи общения с голосовым помощником, а также настаивают на выплате компенсаций. Их размер пока не назван.