Бывший сотрудник Генпрокуратуры потребовал возбудить уголовное дело против Сталина

Игорь Степанов добивается правовой оценки массовых расстрелов и ссылок. Он подал заявления в СК и Генпрокуратуру. Как пишет газета «Коммерсант», бывший следователь по особо важным делам ссылается на приказ НКВД от 30 июля 1937 года, где говорится, что расстрелять должны почти 83 тысячи человек и почти 200 тысяч выслать в лагеря. Постановление о принятии приказа подписано Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным. В заявлении говорится, что Сталина следует считать организатором массовых убийств.