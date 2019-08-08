Бывшего президента Киргизии не смог задержать спецназ

При штурме резиденции Алмазбека Атамбаева один спецназовец был убит, шестеро фактически взяты в заложники, передает ТАСС. Еще 40 человек пострадали с обеих сторон. Как сообщает РИА со ссылкой на Минздрав республики, начальник регионального главка МВД при штурме получил тяжелые черепно-мозговые травмы и впал в кому. Сторонники Атамбаева сообщили ночью, что силовики покинули село, где находится дом бывшего лидера страны. Его подозревают в коррупции.