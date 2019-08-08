Квентин Тарантино представил в Москве свой новый фильм

Картина «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом накануне была показана в кинотеатре «Октябрь», а сегодня выйдет в широкий прокат. Тарантино со сцены сказал, что слышал, как в России любят его творчество, но когда приехал в 2004 году с фильмом «Убить Билла-2» на Московский кинофестиваль, то не поверил своим глазам, насколько это правда, передает ТАСС. Государственное агентство отмечает, что посмотреть фильм голливудского режиссера пришел, в том числе, министр культуры Владимир Мединский, который до этого провел экскурсию для Тарантино по музею Кремля.