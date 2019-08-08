Начальник регионального главка МВД Киргизии впал в кому после попытки штурма дома бывшего президента страны

Об этом сообщает РИА со ссылкой на Минздрав страны. По сведениям ТАСС, накануне вечером один спецназовец был убит, шестеро были взяты фактически в заложники. С обеих сторон были ранены около 40 человек. Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что пострадали мирные люди и призвал силовиков не стрелять в свой народ. В его штабе сказали ночью ТАСС, что спецназ покинул село, где находится резиденция Атамбаева. Его подозревают в коррупции. В конце июня парламент лишил экс-главу государства неприкосновенности.